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В Курганской области выросло число совершённых ОПГ преступлений

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В Курганской области за шесть месяцев 2023 года число преступлений, совершённых участниками организованных преступных группировок (ОПГ), выросло в полтора раза.
В Курганской области выросло число совершённых ОПГ преступлений
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Так, за указанный период на территории региона задокументировано 252 преступления, совершённых в составе ОПГ. 246 из них (97,6%) пресечены личным составом ОВД. За первые шесть месяцев 2022-го было зарегистрировано 155 таких преступлений.

В текущем году за совершение таких преступлений к уголовной ответственности привлекли 43 человека, тогда как за аналогичный период прошлого года — 29.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на СК Москвы сообщил, что суд вынес обвинения создателю и членам экстремистского сообщества.

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