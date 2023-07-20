В Курганской области выросло число совершённых ОПГ преступлений

В Курганской области за шесть месяцев 2023 года число преступлений, совершённых участниками организованных преступных группировок (ОПГ), выросло в полтора раза.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Так, за указанный период на территории региона задокументировано 252 преступления, совершённых в составе ОПГ. 246 из них (97,6%) пресечены личным составом ОВД. За первые шесть месяцев 2022-го было зарегистрировано 155 таких преступлений.

В текущем году за совершение таких преступлений к уголовной ответственности привлекли 43 человека, тогда как за аналогичный период прошлого года — 29.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на СК Москвы сообщил, что суд вынес обвинения создателю и членам экстремистского сообщества.