В Курганской области выросло число совершённых ОПГ преступлений
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Так, за указанный период на территории региона задокументировано 252 преступления, совершённых в составе ОПГ. 246 из них (97,6%) пресечены личным составом ОВД. За первые шесть месяцев 2022-го было зарегистрировано 155 таких преступлений.
В текущем году за совершение таких преступлений к уголовной ответственности привлекли 43 человека, тогда как за аналогичный период прошлого года — 29.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на СК Москвы сообщил, что суд вынес обвинения создателю и членам экстремистского сообщества.