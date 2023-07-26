Узнать больше

В Удмуртии раскрыли 1500 преступлений с начала года

Короткая ссылка
За шесть месяцев 2023 года следователи Удмуртии рассмотрели свыше 5 тыс. сообщений граждан о преступлениях, говорится в докладе руководителя СУ СК России по региону Рустама Тугушева.
В Удмуртии раскрыли 1500 преступлений с начала года
  • © sledcom.ru

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

Раскрыто почти 1,5 тыс. преступлений, половина из которых относится к категории тяжких и особо тяжких.

Кроме того, в бюджет региона вернули более 150 млн рублей в результате раскрытия коррупционных преступлений.

Ранее МВД России опубликовало статистику, в которой указывается, что почти 1,2 тыс. преступлений террористического характера зарегистрировано в России за первые шесть месяцев 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить