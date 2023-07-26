В Удмуртии раскрыли 1500 преступлений с начала года
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
Раскрыто почти 1,5 тыс. преступлений, половина из которых относится к категории тяжких и особо тяжких.
Кроме того, в бюджет региона вернули более 150 млн рублей в результате раскрытия коррупционных преступлений.
Ранее МВД России опубликовало статистику, в которой указывается, что почти 1,2 тыс. преступлений террористического характера зарегистрировано в России за первые шесть месяцев 2023 года.