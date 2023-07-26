В Удмуртии раскрыли 1500 преступлений с начала года

За шесть месяцев 2023 года следователи Удмуртии рассмотрели свыше 5 тыс. сообщений граждан о преступлениях, говорится в докладе руководителя СУ СК России по региону Рустама Тугушева.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

Раскрыто почти 1,5 тыс. преступлений, половина из которых относится к категории тяжких и особо тяжких.

Кроме того, в бюджет региона вернули более 150 млн рублей в результате раскрытия коррупционных преступлений.

Ранее МВД России опубликовало статистику, в которой указывается, что почти 1,2 тыс. преступлений террористического характера зарегистрировано в России за первые шесть месяцев 2023 года.