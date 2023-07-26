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Кипелов встретился с участниками СВО и выступил в клубе военного госпиталя

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Певец Валерий Кипелов и музыканты рок-группы «Кипелов» встретились с участниками спецоперации на Украине, также с военнослужащими встретилась певица Анастасия Спиридонова.
Кипелов встретился с участниками СВО и выступил в клубе военного госпиталя
  • globallookpress.com
  • © Viktor Pogontsev

Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Артисты посетили участников СВО, проходящих лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Подмосковье.

Кипелов передал слова благодарности военнослужащим.

«Бойцы — это и есть наша Россия, вот они и есть тот народ, который никогда никто не сломит, никогда не победит. Благодаря им наша Россия держалась и будет держаться. Огромное спасибо ребятам за их мужество!» — сказал он журналистам, его цитирует РИА Новости.

Музыканты также выступили в клубе госпиталя, Кипелов и участники группы пообщались с военными и медицинским персоналом, раздали автографы.

В мае президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России Валерию Кипелову.

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