Кипелов встретился с участниками СВО и выступил в клубе военного госпиталя
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Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
Артисты посетили участников СВО, проходящих лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Подмосковье.
Кипелов передал слова благодарности военнослужащим.
«Бойцы — это и есть наша Россия, вот они и есть тот народ, который никогда никто не сломит, никогда не победит. Благодаря им наша Россия держалась и будет держаться. Огромное спасибо ребятам за их мужество!» — сказал он журналистам, его цитирует РИА Новости.
Музыканты также выступили в клубе госпиталя, Кипелов и участники группы пообщались с военными и медицинским персоналом, раздали автографы.
В мае президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России Валерию Кипелову.