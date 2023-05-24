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Экс-вокалист группы «Ария» Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России

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Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, бывшему вокалисту группы «Ария» Валерию Кипелову.
Экс-вокалист группы «Ария» Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России
  • globallookpress.com

«Присвоить почётные звания: «Заслуженный артист России»... Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту, город Москва», — говорится в указе.

Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года. В 1985 году с другими участниками ВИА «Поющие сердца» сформировал группу «Ария».

С 2002 года — руководитель и вокалист группы «Кипелов».

В 2021 году бэк-вокалист и бас-гитарист группы «Ария» Виталий Дубинин рассказал о сольной работе. Как отмечалось, у музыканта вышла песня «Русский сон».

По словам артиста, в «Арии» к идее запуска его собственного альбома отнеслись с пониманием.

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