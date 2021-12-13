Бас-гитарист группы «Ария» Дубинин рассказал о сольной работе
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Как отмечается, у музыканта вышла песня «Русский сон», в настоящее время идёт работа над релизом его сольного альбома.
«Я считаю, что моя песня немного не в стиле группы («Ария». — RT). Маргарита Пушкина написала стихи достаточно давно, и песню я написал давно, она лежала без дела», — заявил Дубинин в беседе с радио «Комсомольская правда».
При этом, сказал артист, в «Арии» к идее запуска его собственного альбома отнеслись с пониманием.
«Я не собираюсь из этого делать коммерческий проект и выступать. Я успокоюсь на том, что выпущу альбом и поставлю точку», — добавил Дубинин.
Ориентировочно сборник может выйти весной 2022 года.
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