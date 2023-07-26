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Минздрав Челябинска привёл подробности смерти мальчика в детском лагере

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Медработники проводили реанимационные мероприятия мальчику, который умер 26 июля в оздоровительном лагере имени Лаптева в Саткинском районе.
Минздрав Челябинска привёл подробности смерти мальчика в детском лагере
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области.

Сообщается, что до приезда скорой помощи реанимационные мероприятия проводил фельдшер лагеря. Ребёнка также пыталась спасти бригада скорой.  

«Несмотря на проведение полного комплекса реанимационных мероприятий, спасти мальчика не удалось», — рассказали в пресс-службе.

На текущий момент на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и следователи. Глава региона Алексей Текслер поручил разобраться в причинах произошедшего.

Ранее сообщалось, что ребёнок 2012 года рождения умер в детском оздоровительном лагере имени Лаптева из-за внезапной остановки дыхания.

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