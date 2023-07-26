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В ассоциации «Родительский комитет» поддержали инициативу по введению нового стандарта школьной формы

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Председатель ассоциации «Родительский комитет» Михаил Богданов прокомментировал идею по введению нового стандарта школьной формы.
В ассоциации «Родительский комитет» поддержали инициативу по введению нового стандарта школьной формы
  • Gettyimages.ru
  • © Madhourse

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что это пойдёт на пользу детям и родителям.

«К сожалению, в гонке за продажами производители используют материалы для школьной формы, которые не выдерживают никакой нагрузки. Родители зачастую переплачивают, потому что за год приходится менять по две-три пары брюк, особенно у детей младшего и среднего школьного возраста», — отметил эксперт.

По его мнению, благодаря стандарту школьная форма станет более удобной и качественной.

«По внешнему виду производители могут предлагать варианты, а по использованным материалам, по типам кроя будут стандартизированные наборы. Если в локальном акте указано, что мы используем школьную форму, то она должна соответствовать ГОСТу», — добавил Богданов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России.

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