В Союзе турагентств заявили о важности комплексной господдержки отрасли

Президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов прокомментировал ситуацию в отрасли.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он, в частности, отметил важность комплексной господдержки.

«К примеру, в 70-х годах в Турции, когда осваивалось побережье Антальи, были привлечены западные инвесторы. У них до сих пор существует закон: от налогов освобождают всех, кто начинает что-то строить на побережье, которое практически всё принадлежит государству», — заявил Голов.

Ранее директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о самых популярных направлениях для внутреннего туризма. По её словам, лидером является Кубань.