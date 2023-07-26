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В Союзе турагентств заявили о важности комплексной господдержки отрасли

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Президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов прокомментировал ситуацию в отрасли.
В Союзе турагентств заявили о важности комплексной господдержки отрасли
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он, в частности, отметил важность комплексной господдержки.

«К примеру, в 70-х годах в Турции, когда осваивалось побережье Антальи, были привлечены западные инвесторы. У них до сих пор существует закон: от налогов освобождают всех, кто начинает что-то строить на побережье, которое практически всё принадлежит государству», — заявил Голов.

Ранее директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о самых популярных направлениях для внутреннего туризма. По её словам, лидером является Кубань.

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