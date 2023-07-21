В АТОР назвали самые популярные направления для внутреннего туризма

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о самых популярных направлениях для внутреннего туризма. По её словам, лидером является Кубань.

«Краснодарский край — лидер безусловный, там динамика сумасшедшая, несмотря на транспортные сложности, потому что до Анапы и Геленджика по-прежнему долететь нельзя, можно доехать на поезде или на автобусе, тем не менее Краснодарский край — абсолютный лидер», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в топ-5 продаваемых туров также войдут Санкт-Петербург и Москва.

Как отметила Ломидзе, неплохие шансы у Карелии и в пятёрке также останется Крым.

Ранее сообщалось, что турпоток в Кисловодске вырос на 21% с начала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. За шесть месяцев в здравницах и частном секторе отдохнули около 600 тыс. человек.