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В АТОР назвали самые популярные направления для внутреннего туризма

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Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о самых популярных направлениях для внутреннего туризма. По её словам, лидером является Кубань.
В АТОР назвали самые популярные направления для внутреннего туризма
  • Gettyimages.ru
  • © CentralITAlliance

«Краснодарский край — лидер безусловный, там динамика сумасшедшая, несмотря на транспортные сложности, потому что до Анапы и Геленджика по-прежнему долететь нельзя, можно доехать на поезде или на автобусе, тем не менее Краснодарский край — абсолютный лидер», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в топ-5 продаваемых туров также войдут Санкт-Петербург и Москва.

Как отметила Ломидзе, неплохие шансы у Карелии и в пятёрке также останется Крым.

Ранее сообщалось, что турпоток в Кисловодске вырос на 21% с начала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. За шесть месяцев в здравницах и частном секторе отдохнули около 600 тыс. человек.

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