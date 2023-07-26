Суд арестовал социолога Кагарлицкого на два месяца по обвинению в призывах к терроризму

Суд в Коми арестовал на два месяца социолога и политолога Бориса Кагарлицкого* по обвинению в призывах к терроризму.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 сентября 2023 года включительно», — цитирует решение судьи ТАСС.

Ранее управление ФСБ по Республике Коми ходатайствовало об аресте Кагарлицкого.

Политологу официально предъявили обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.