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Суд арестовал социолога Кагарлицкого на два месяца по обвинению в призывах к терроризму

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Суд в Коми арестовал на два месяца социолога и политолога Бориса Кагарлицкого* по обвинению в призывах к терроризму.
Суд арестовал социолога Кагарлицкого на два месяца по обвинению в призывах к терроризму
  • Gettyimages.ru
  • © NoonVirachada

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 сентября 2023 года включительно», — цитирует решение судьи ТАСС.

Ранее управление ФСБ по Республике Коми ходатайствовало об аресте Кагарлицкого.

Политологу официально предъявили обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета.

Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.

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