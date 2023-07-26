Суд арестовал социолога Кагарлицкого на два месяца по обвинению в призывах к терроризму
- Gettyimages.ru
- © NoonVirachada
«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 сентября 2023 года включительно», — цитирует решение судьи ТАСС.
Ранее управление ФСБ по Республике Коми ходатайствовало об аресте Кагарлицкого.
Политологу официально предъявили обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.