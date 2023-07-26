В ФСБ России запросили арест социолога Кагарлицкого

Управление ФСБ по Республике Коми ходатайствовало об аресте социолога Бориса Кагарлицкого*.

«В суд поступил материал по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Кагарлицкого. Ходатайство подало управление ФСБ по Республике Коми», — сообщили ТАСС в Сыктывкарском горсуде.

Ранее стало известно, что ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Кагарлицкого.

Ему официально предъявили обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.