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В ФСБ России запросили арест социолога Кагарлицкого

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Управление ФСБ по Республике Коми ходатайствовало об аресте социолога Бориса Кагарлицкого*.
В ФСБ России запросили арест социолога Кагарлицкого
  • РИА Новости

«В суд поступил материал по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Кагарлицкого. Ходатайство подало управление ФСБ по Республике Коми», — сообщили ТАСС в Сыктывкарском горсуде.

Ранее стало известно, что ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Кагарлицкого.

Ему официально предъявили обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета.

Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.

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