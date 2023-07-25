ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Кагарлицкого
- РИА Новости
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Об этом сообщила адвокат Юлия Кузнецова.
«Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого», — цитирует её ТАСС.
Ранее на иностранного агента Илью Варламова** составили административный протокол об отсутствии плашки иноагента.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.
** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.