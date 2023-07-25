ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Кагарлицкого

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*.

Об этом сообщила адвокат Юлия Кузнецова.

«Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого», — цитирует её ТАСС.

Ранее на иностранного агента Илью Варламова** составили административный протокол об отсутствии плашки иноагента.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.