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ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Кагарлицкого

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Следователи ФСБ возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*.
ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Кагарлицкого
  • РИА Новости
  • © Андрей Стенин

Об этом сообщила адвокат Юлия Кузнецова.

«Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого», — цитирует её ТАСС.

Ранее на иностранного агента Илью Варламова** составили административный протокол об отсутствии плашки иноагента.

Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.

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