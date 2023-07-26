Пасечник: правительство ЛНР приняло программы модернизации ЖКХ и восстановления жилья

Правительство Луганской Народной Республики приняло программу модернизации ЖКХ и восстановления жилья на период 2023—2030 годов.

Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Правительством Луганской Народной Республики принята программа комплексного развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, а также программа восстановления жилья и инфраструктуры и жилищного строительства», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Пасечника, к 2030 году в ЛНР будет отремонтировано 1800 многоквартирных жилых домов, заменено более 2200 лифтов и благоустроено 138 общественных пространств.

4 июля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в новых регионах России в первом полугодии текущего года восстановлено более 2 тыс. жилых домов, а также отремонтировано более 1 тыс. объектов ЖКХ.

Он также сообщил, что за первое полугодие 2023 года в новых российских регионах привели в порядок более 260 км дорог.