Хуснуллин: с января 2023 года в новых регионах отремонтировали более 260 км дорог
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Об этом Хуснуллин рассказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
«Силами федеральных заказчиков привели в порядок более 260 км дорог», — сказал он.
Кроме того, добавил вице-премьер, за первые шесть месяцев текущего года в новых регионах построено 20 многоквартирных домов, а также отремонтировано более 150 социальных объектов.
Ранее Хуснуллин сообщил, что в Волновахе ДНР восстановлены семь корпусов городской больницы.