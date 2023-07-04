Узнать больше

Хуснуллин: с января 2023 года в новых регионах отремонтировали более 260 км дорог

Короткая ссылка
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что за первое полугодие 2023 года в новых российских регионах привели в порядок более 260 км дорог.
Хуснуллин: с января 2023 года в новых регионах отремонтировали более 260 км дорог
  • Gettyimages.ru
  • © Frank Armstrong

Об этом Хуснуллин рассказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Силами федеральных заказчиков привели в порядок более 260 км дорог», — сказал он.

Кроме того, добавил вице-премьер, за первые шесть месяцев текущего года в новых регионах построено 20 многоквартирных домов, а также отремонтировано более 150 социальных объектов.

Ранее Хуснуллин сообщил, что в Волновахе ДНР восстановлены семь корпусов городской больницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить