Хуснуллин: с января 2023 года в новых регионах отремонтировали более 260 км дорог

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что за первое полугодие 2023 года в новых российских регионах привели в порядок более 260 км дорог.

Об этом Хуснуллин рассказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Силами федеральных заказчиков привели в порядок более 260 км дорог», — сказал он.

Кроме того, добавил вице-премьер, за первые шесть месяцев текущего года в новых регионах построено 20 многоквартирных домов, а также отремонтировано более 150 социальных объектов.

Ранее Хуснуллин сообщил, что в Волновахе ДНР восстановлены семь корпусов городской больницы.