Перед судом предстанут участники «Азова», стрелявшие по мирным жителям в Мариуполе
- РИА Новости
Об этом сообщает Главная военная прокуратура на своём сайте.
Фигурантов обвиняют по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, применении запрещённых средств и методов и умышленном повреждении чужого имущества.
«По версии следствия, в период с 13 по 20 марта 2023 года Харченко, Ким и Жерновский, действуя в составе миномётного расчёта с целью уничтожения социальной инфраструктуры и убийства мирных граждан, при оставлении боевых позиций обстреляли из 120-мм миномёта пересечение улиц Украинского казачества и Азовстальской в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Пострадал 42-летний местный житель. Также были повреждены два жилых дома.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Верховный суд ДНР.
Ранее большинство участников террористического националистического батальона «Азов», процесс над которыми идёт в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, отказались признать свою вину.
RT рассказывал об уголовных делах всех подсудимых.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.