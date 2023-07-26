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Перед судом предстанут участники «Азова», стрелявшие по мирным жителям в Мариуполе

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Военная прокуратура Объединённой группировки войск (сил) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против военнослужащих националистического объединения «Азов»* нацгвардии Украины Геннадия Харченко, Алексея Жерновского и Игоря Кима.
Перед судом предстанут участники «Азова», стрелявшие по мирным жителям в Мариуполе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Главная военная прокуратура на своём сайте.

Фигурантов обвиняют по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, применении запрещённых средств и методов и умышленном повреждении чужого имущества.

«По версии следствия, в период с 13 по 20 марта 2023 года Харченко, Ким и Жерновский, действуя в составе миномётного расчёта с целью уничтожения социальной инфраструктуры и убийства мирных граждан, при оставлении боевых позиций обстреляли из 120-мм миномёта пересечение улиц Украинского казачества и Азовстальской в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Пострадал 42-летний местный житель. Также были повреждены два жилых дома.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Верховный суд ДНР.

Ранее большинство участников террористического националистического батальона «Азов», процесс над которыми идёт в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, отказались признать свою вину.

RT рассказывал об уголовных делах всех подсудимых.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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