Малый бизнес Новосибирской области привлёк более 2,9 млрд рублей под «зонтичные» поручительства
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на портал «Мой бизнес».
Механизм «зонтичных» поручительств позволяет привлечь средства в бизнес-проекты при отсутствии или недостатке залога. В программе участвуют 23 банка.
Ранее НСН сообщала, что за шесть месяцев 2023 года московские заказчики заключили более 33 тыс. контрактов с поставщиками из регионов на столичном «Портале поставщиков».