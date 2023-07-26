Малый бизнес Новосибирской области привлёк более 2,9 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Предприниматели Новосибирской области смогли привлечь более 2,9 млрд рублей по программе «зонтичных» поручительств Корпорации МСП с начала 2023 года. Господдержку получили 212 предпринимателей.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на портал «Мой бизнес».

Механизм «зонтичных» поручительств позволяет привлечь средства в бизнес-проекты при отсутствии или недостатке залога. В программе участвуют 23 банка.

Ранее НСН сообщала, что за шесть месяцев 2023 года московские заказчики заключили более 33 тыс. контрактов с поставщиками из регионов на столичном «Портале поставщиков».