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Малый бизнес Новосибирской области привлёк более 2,9 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

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Предприниматели Новосибирской области смогли привлечь более 2,9 млрд рублей по программе «зонтичных» поручительств Корпорации МСП с начала 2023 года. Господдержку получили 212 предпринимателей.
Малый бизнес Новосибирской области привлёк более 2,9 млрд рублей под «зонтичные» поручительства
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  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на портал «Мой бизнес».

Механизм «зонтичных» поручительств позволяет привлечь средства в бизнес-проекты при отсутствии или недостатке залога. В программе участвуют 23 банка.

Ранее НСН сообщала, что за шесть месяцев 2023 года московские заказчики заключили более 33 тыс. контрактов с поставщиками из регионов на столичном «Портале поставщиков».

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