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Большинство россиян заявили, что у них есть друзья

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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), у 79% опрошенных жителей страны есть друзья.
Большинство россиян заявили, что у них есть друзья
  • Gettyimages.ru
  • © vgajic

Об этом сообщает newizv.ru.

«Сегодня друзья есть в жизни большинства россиян — 79%, этот показатель практически не изменился за десять лет (2013 год — 80%). Нет друзей у 16% наших соотечественников, таковых стало на 5 п. п. больше с 2013 года (11%)», — отмечается в исследовании.

Среднее число друзей — шесть человек (против четырёх в 2013 году).

Также выяснилось, что у 36% респондентов за последние два-три года появились новые друзья.

Ранее директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал, почему молодое поколение всё меньше хочет жить с родителями в одной квартире.

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