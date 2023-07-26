Большинство россиян заявили, что у них есть друзья

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), у 79% опрошенных жителей страны есть друзья.

Об этом сообщает newizv.ru.

«Сегодня друзья есть в жизни большинства россиян — 79%, этот показатель практически не изменился за десять лет (2013 год — 80%). Нет друзей у 16% наших соотечественников, таковых стало на 5 п. п. больше с 2013 года (11%)», — отмечается в исследовании.

Среднее число друзей — шесть человек (против четырёх в 2013 году).

Также выяснилось, что у 36% респондентов за последние два-три года появились новые друзья.

Ранее директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал, почему молодое поколение всё меньше хочет жить с родителями в одной квартире.