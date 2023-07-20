Глава ВЦИОМ объяснил нежелание молодых семей жить с родителями в одной квартире
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Такое явление связано с развитием индивидуализма, а также с улучшением качества жизни в стране, объяснил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Сегодня с развитием индивидуализма, с повышением стандартов качества жизни эта потребность настоятельна», — сказал он.
Фёдоров отметил, что сегодня молодые люди ощущают потребность в том, чтобы пожить для себя, погулять. Поэтому сегодня детей заводят позже и меньше, добавил он.
Ранее «Янтарный край» сообщил, что в Калининграде состоялась всероссийская конференция по профилактике негативных явлений в молодёжной среде.