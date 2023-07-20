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Глава ВЦИОМ объяснил нежелание молодых семей жить с родителями в одной квартире

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Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров рассказал, почему молодое поколение всё меньше хочет жить с родителями в одной квартире.
Глава ВЦИОМ объяснил нежелание молодых семей жить с родителями в одной квартире
  • Gettyimages.ru
  • © Ivanko_Brnjakovic

Такое явление связано с развитием индивидуализма, а также с улучшением качества жизни в стране, объяснил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сегодня с развитием индивидуализма, с повышением стандартов качества жизни эта потребность настоятельна», — сказал он.

Фёдоров отметил, что сегодня молодые люди ощущают потребность в том, чтобы пожить для себя, погулять. Поэтому сегодня детей заводят позже и меньше, добавил он.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что в Калининграде состоялась всероссийская конференция по профилактике негативных явлений в молодёжной среде.

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