Глава ВЦИОМ объяснил нежелание молодых семей жить с родителями в одной квартире

Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров рассказал, почему молодое поколение всё меньше хочет жить с родителями в одной квартире.

Такое явление связано с развитием индивидуализма, а также с улучшением качества жизни в стране, объяснил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сегодня с развитием индивидуализма, с повышением стандартов качества жизни эта потребность настоятельна», — сказал он.

Фёдоров отметил, что сегодня молодые люди ощущают потребность в том, чтобы пожить для себя, погулять. Поэтому сегодня детей заводят позже и меньше, добавил он.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что в Калининграде состоялась всероссийская конференция по профилактике негативных явлений в молодёжной среде.