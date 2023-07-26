Губернатор Моор поздравил участницу Великой Отечественной войны со столетием
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент соцразвития.
«Ваш человеческий и воинский подвиги навечно вписаны в историю нашего Отечества», — отметил Моор в телеграмме.
Он также выразил благодарность женщине от лица всех жителей области.
Как уточняется, Тарасюк воевала на Калининском, Центральном, Западном, Украинском фронтах, принимала участие в битве на Курской дуге.
Ранее в Хабаровском крае рассказали подробности о реализации программы активного долголетия. Национальный проект «Демография» в регионе предусматривает разнообразные мероприятия, в том числе концерты, обучающие курсы и клубы по интересам.