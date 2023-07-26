Губернатор Моор поздравил участницу Великой Отечественной войны со столетием

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил участницу Великой Отечественной войны Тамару Михайловну Тарасюк, проживающую в Ишиме, со столетним юбилеем.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент соцразвития.

«Ваш человеческий и воинский подвиги навечно вписаны в историю нашего Отечества», — отметил Моор в телеграмме.

Он также выразил благодарность женщине от лица всех жителей области.

Как уточняется, Тарасюк воевала на Калининском, Центральном, Западном, Украинском фронтах, принимала участие в битве на Курской дуге.

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