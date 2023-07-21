В Хабаровском крае рассказали о реализации программы активного долголетия
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Об этом сообщает newizv.ru.
«Наши бабушки и дедушки получают заряд бодрости, узнают что-то новое. Всегда есть возможность вступить в один из многочисленных клубов по интересам, заняться шитьём, вязанием и любым другим творчеством или спортом. А можно стать современнее и, к примеру, научиться пользоваться компьютером, освоить интернет», — заявили в региональном Министерстве социальной защиты.
Архив Хабаровского края организовал для ветеранов ещё одно занятие — по написанию мемуаров.
Ранее сообщалось, что курсы компьютерной грамотности в Московской области прошли более 76 тыс. пенсионеров за год.