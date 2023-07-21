В Хабаровском крае рассказали о реализации программы активного долголетия

В Хабаровском крае рассказали подробности о реализации программы активного долголетия. Национальный проект «Демография» в регионе предусматривает разнообразные мероприятия, в том числе концерты, обучающие курсы и клубы по интересам.

Об этом сообщает newizv.ru.

«Наши бабушки и дедушки получают заряд бодрости, узнают что-то новое. Всегда есть возможность вступить в один из многочисленных клубов по интересам, заняться шитьём, вязанием и любым другим творчеством или спортом. А можно стать современнее и, к примеру, научиться пользоваться компьютером, освоить интернет», — заявили в региональном Министерстве социальной защиты.

Архив Хабаровского края организовал для ветеранов ещё одно занятие — по написанию мемуаров.

Ранее сообщалось, что курсы компьютерной грамотности в Московской области прошли более 76 тыс. пенсионеров за год.