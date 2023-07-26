В Подмосковье подготовившие от двух стобалльников учителя получат 150 тысяч рублей

В Московской области учителя, подготовившие двух и более стобалльников по ЕГЭ, получат выплату в размере 150 тыс. рублей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мособлдуму.

Уточняется, что такую выплату получат 84 педагога из области.

Кроме того, 100 тыс. рублей выплатят 37 выпускникам из Подмосковья, получившим 100 баллов по двум и более предметам.

На данные выплаты в Московской области выделили порядка 16 млн рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице число выпускников школ, получивших высший балл по одному из предметов, увеличилось на 45% — до 2214 человек.