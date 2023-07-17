Собянин: число стобалльников по ЕГЭ из Москвы выросло на 45% в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году. Число выпускников школ, получивших высший балл по одному из предметов, увеличилось на 45% — до 2214 человек.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на блог мэра.

Отмечается, что 300 баллов по трём предметам получили девять учеников, четыре школьника набрали более 395 баллов по четырём дисциплинам.

«И самый главный показатель — средний балл вырос почти по всем предметам: русскому языку, литературе, биологии, химии, физике, истории, информатике, географии. Рост составил до 13%», — уточнил глава города.

Он также заявил, что пилотный проект подготовки школьников с акцентом на ЕГЭ внёс значительный вклад в успех выпускников. Школьникам предлагалось обучение по гибкому графику, они посещали занятия по предметам, которые сдавали на экзамене.

Кроме того, для детей подготовили программу психологической поддержки.

«Ещё одна важная инновация этого года — больше внимания уделили эмоциональной подготовке выпускников», — заключил Собянин.

Ранее progorod43 передавал, что в Кировской области школьник стал трижды стобалльником.