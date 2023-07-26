В Алексине медведь лапой разодрал руки матери с ребёнком
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Как сообщает СУ СК по Тульской области, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«23 июля 2023 года во время посещения местной зоофермы 27-летняя женщина вместе со своим малолетним ребёнком подошла к одному из вольеров с хищными животными, не оборудованному необходимым защитным ограждением, в результате чего находящийся в вольере медведь сквозь решётку ударил лапой женщину и ребёнка, причинив им травмы рук», — рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в приехавшем на гастроли в Петрозаводск цирке, где медведь напал на дрессировщицу.