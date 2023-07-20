Россельхознадзор выявил нарушения в цирке, где медведь напал на дрессировщицу

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в приехавшем на гастроли в Петрозаводск цирке, где медведь напал на дрессировщицу.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проверки выявили, что в цирке не был заранее установлен предохранительный барьер между манежем и зрителями. Это создавало угрозу жизни и здоровью людей.

Ранее в этом цирке во время представления медведь напал на дрессировщицу.

Также сообщалось, что белый медведь напал на человека возле фактории Юрибей в Ямальском районе ЯНАО.