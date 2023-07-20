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Россельхознадзор выявил нарушения в цирке, где медведь напал на дрессировщицу

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Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в приехавшем на гастроли в Петрозаводск цирке, где медведь напал на дрессировщицу.
Россельхознадзор выявил нарушения в цирке, где медведь напал на дрессировщицу
  • Gettyimages.ru
  • © bunsview

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проверки выявили, что в цирке не был заранее установлен предохранительный барьер между манежем и зрителями. Это создавало угрозу жизни и здоровью людей.

Ранее в этом цирке во время представления медведь напал на дрессировщицу.

Также сообщалось, что белый медведь напал на человека возле фактории Юрибей в Ямальском районе ЯНАО.

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