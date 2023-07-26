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С начала года более 336 млн пассажиров воспользовались «Подорожником» в Петербурге

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За первые шесть месяцев 2023 года 336 млн пассажиров оплатили проезд картой «Подорожник», что составило 41,13% от общего количества поездок.
С начала года более 336 млн пассажиров воспользовались «Подорожником» в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Nikonova

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по транспорту.

Уточняется, что чаще всего — около 337 млн раз — жители города использовали льготные проездные билеты, например студенческие и пенсионные карты.

Также отмечается, что почти 98% пассажиров оплачивают проезд электронным способом.

Ранее сообщалось, что Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».

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