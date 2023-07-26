С начала года более 336 млн пассажиров воспользовались «Подорожником» в Петербурге
- Gettyimages.ru
- © Elena Nikonova
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по транспорту.
Уточняется, что чаще всего — около 337 млн раз — жители города использовали льготные проездные билеты, например студенческие и пенсионные карты.
Также отмечается, что почти 98% пассажиров оплачивают проезд электронным способом.
Ранее сообщалось, что Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».