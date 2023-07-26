Россияне стали чаще покупать товары для походов и рыбалок

Аналитики «ЮKassa» и «Чек Индекс» провели исследование и выяснили, что в России увеличился спрос на товары для туризма, походов и рыбалок.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Аналитики «ЮKassa» уточняют, что с 1 мая по 15 июля 2023 года обороты онлайн-магазинов по продаже мужской и женской одежды увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

При этом, по данным экспертов «Чек Индекс», в апреле — июне текущего года продажи одежды и обуви для туризма увеличились на треть.

Уточняется, что спрос вырос на рюкзаки (на 39%), а также на костюмы для туризма, охоты и рыбалки (32%).

Также во втором квартале увеличились продажи туристических палаток (108%), спальных мешков (88%) и раскладных походных столов (114%).

«Минимальный походный набор, в который входят трекинговые ботинки, рюкзак, костюм для похода или рыбалки, палатка, а также спальный мешок и походный стол, обойдётся туристу в 22 тыс. рублей», — отметили эксперты «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что спрос на отдых в Турции сохраняется, несмотря на лесные пожары и аномальную жару.