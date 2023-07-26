Минздрав: четыре ребёнка попали в больницу с признаками отравления горючим в Приморье
- РИА Новости
Отмечается, что за последние две недели четыре ребёнка попали в больницу с симптомами отравления жидкостью для розжига и нефтепродуктами.
Одному из них промыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение.
Трое детей находятся в медучреждениях Владивостока.
18 июля сообщалось, что массовое отравление детей произошло на базе отдыха «Парус» в Туапсинском районе Краснодарского края после купания в море.
Интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск местного жителя к сетевому супермаркету о компенсации за причинение морального вреда, нанесённого из-за просроченного апельсинового сока.