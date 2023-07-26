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Минздрав: четыре ребёнка попали в больницу с признаками отравления горючим в Приморье

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В Приморском крае четверо детей за две недели попали в больницу с признаками отравления жидкостью для розжига и нефтепродуктами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Минздрав: четыре ребёнка попали в больницу с признаками отравления горючим в Приморье
  • РИА Новости

Отмечается, что за последние две недели четыре ребёнка попали в больницу с симптомами отравления жидкостью для розжига и нефтепродуктами.

Одному из них промыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение.

Трое детей находятся в медучреждениях Владивостока.

18 июля сообщалось, что массовое отравление детей произошло на базе отдыха «Парус» в Туапсинском районе Краснодарского края после купания в море.

Интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск местного жителя к сетевому супермаркету о компенсации за причинение морального вреда, нанесённого из-за просроченного апельсинового сока.

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