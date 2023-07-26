Движение в сторону области приостановлено на МЦД-2 из-за остановки состава
Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.
«На D2 и Курском направлении приостановлено движение в сторону области из-за остановки состава по техническим причинам на станции «Печатники», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, состав наехал на посторонний предмет на пути.
Отмечается, что к нему направлен вспомогательный локомотив.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что утверждены тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».