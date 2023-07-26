Узнать больше

«Росэлектроника»: в России создают новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов

Короткая ссылка
Холдинг «Росэлектроника» создаёт новый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять мини-дроны.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора Рыбинского завода приборостроения Андрея Комогорцева.

«Сейчас она (работа. — RT) находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять», — отметил он.

Комогорцев добавил, что РЛС комплекса сможет обнаруживать самые сложные объекты, например, миниатюрные гражданские коптеры.

В апреле в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» сообщали, что первые серийные комплексы автоматизированного управления артиллерии ВДВ «Завет-Д» поступят в войска до конца 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить