«Росэлектроника»: в России создают новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов

Холдинг «Росэлектроника» создаёт новый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять мини-дроны.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора Рыбинского завода приборостроения Андрея Комогорцева.

«Сейчас она (работа. — RT) находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять», — отметил он.

Комогорцев добавил, что РЛС комплекса сможет обнаруживать самые сложные объекты, например, миниатюрные гражданские коптеры.

В апреле в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» сообщали, что первые серийные комплексы автоматизированного управления артиллерии ВДВ «Завет-Д» поступят в войска до конца 2023 года.