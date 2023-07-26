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Минфин: страховщиков могут начать наказывать за уклонение от заключения договора ОСАГО

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Кодекс об административных правонарушениях России может пополниться новыми составами правонарушений, заключающимися в воспрепятствовании заключению договора ОСАГО и уклонении от его заключения со стороны страховых компаний.

Об этом сказано в ответе российского Минфина на запрос главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.

Как передаёт ТАСС, его запрос связан с оформлением полиса ОСАГО для такси, поскольку у таксистов возникают «трудности» при его оформлении.

«Прорабатывается вопрос дополнения статьи 15.34.1 КоАП России новыми составами административных правонарушений, предусматривающими привлечение к административной ответственности за необеспечение возможности заключения договора ОСАГО либо воспрепятствование его заключению, а также уклонение от заключения договора ОСАГО», — сказано в документе.

30 июня заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин заявил, что в России необходимо создать «ОСАГО для IT».

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