«Киви банк» временно ограничил вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных

«Киви банк» сообщил о временном и частичном ограничении вывода средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за претензий ЦБ России к отчётности и ведению документации.

«Регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций, вступающее в силу с 26 июля 2023 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.

В банке отметили, что временно лимитировали вывод средств физлицами на банковские счета и снятие денег. Кредитная организация находится в контакте с российским регулятором для устранения недочётов.

Отмечается, что на пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают без ограничений.

Ранее сообщалось, что банк «Открытие» вышел из состава акционеров Qiwi.

Американская биржа NASDAQ сообщила Qiwi о делистинге ценных бумаг с 24 марта.