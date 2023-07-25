«Киви банк» временно ограничил вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных
«Регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций, вступающее в силу с 26 июля 2023 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.
В банке отметили, что временно лимитировали вывод средств физлицами на банковские счета и снятие денег. Кредитная организация находится в контакте с российским регулятором для устранения недочётов.
Отмечается, что на пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают без ограничений.
Ранее сообщалось, что банк «Открытие» вышел из состава акционеров Qiwi.
Американская биржа NASDAQ сообщила Qiwi о делистинге ценных бумаг с 24 марта.