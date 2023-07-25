Ульяновский следователь Даричева рассказала о своём первом деле

Следователь следственного отдела по Заволжскому району СУ СК России по Ульяновской области Анастасия Даричева рассказала, каким было её первое дело.

«Молодым сотрудникам сначала дают работать с материалами проверок — это как небольшие уголовные дела с меньшим объёмом», — заявила она в беседе с mosaica.ru.

По её словам, на первый выезд она отправилась с опытным следователем, чтобы посмотреть на его действия. В правоохранительные органы поступил сигнал, что в квартире многоквартирного дома обнаружено тело мужчины. Впоследствии выяснилось, что мужчина злоупотреблял алкоголем, и в один из дней у него стало плохо с сердцем.

«Мой первый вывод из полученного опыта — на месте происшествия важно сохранять спокойствие», — сказала Даричева.

Как отметила следователь, уже через месяц она начала работать с уголовными делами самостоятельно.

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