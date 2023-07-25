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Российская военная делегация прибыла в КНДР

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Российская военная делегация во главе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу прибыла в КНДР.
Российская военная делегация прибыла в КНДР
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В международном аэропорту Сунан состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почётного караула Корейской народной армии», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

У трапа самолёта Шойгу приветствовал его северокорейский коллега генерал армии Кан Сун Нам.

Министр примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-й годовщины победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов.

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