Российская военная делегация прибыла в КНДР
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«В международном аэропорту Сунан состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почётного караула Корейской народной армии», — говорится в заявлении российского военного ведомства.
У трапа самолёта Шойгу приветствовал его северокорейский коллега генерал армии Кан Сун Нам.
Министр примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-й годовщины победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов.