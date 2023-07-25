Узнать больше

В АРБ рассказали, как пополнить валютный счёт без банкомата

Короткая ссылка
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян дал рекомендации по поводу того, как пополнить валютный счёт без использования банкомата.
В АРБ рассказали, как пополнить валютный счёт без банкомата
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Валюту могут принять в отделении банка в кассах, это зависит от конкретного банка, но большинство банков, я думаю, примут. Вот когда вы захотите снять, её могут предложить конвертировать в рубли, так как снять её в большинстве случаев нельзя», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если банки исключены из международного валютного обращения, то работать в такой валюте для них стало нецелесообразно.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT рассказал, с чем связан отказ крупных банков России принимать доллары и евро через банкоматы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить