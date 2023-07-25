В АРБ рассказали, как пополнить валютный счёт без банкомата

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян дал рекомендации по поводу того, как пополнить валютный счёт без использования банкомата.

«Валюту могут принять в отделении банка в кассах, это зависит от конкретного банка, но большинство банков, я думаю, примут. Вот когда вы захотите снять, её могут предложить конвертировать в рубли, так как снять её в большинстве случаев нельзя», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если банки исключены из международного валютного обращения, то работать в такой валюте для них стало нецелесообразно.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT рассказал, с чем связан отказ крупных банков России принимать доллары и евро через банкоматы.