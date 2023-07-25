Экономист Беляев объяснил отказ ряда банков принимать евро и доллары через банкоматы

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT рассказал, с чем связан отказ крупных банков России принимать доллары и евро через банкоматы.

«Я думаю, что причина заключается в дедолларизации, в санкциях и в прочих перспективах ужесточения и бесперспективности работы с валютой внутри страны», — считает экономист.

По его словам, данное решение можно оценивать положительно с макроэкономической точки зрения и позиции банка.

Одновременно с этим Беляев отметил, что потребители могут столкнуться с неудобствами в связи с данной мерой.

«Он (клиент. — RT) пользовался таким обменным пунктом, получал постоянно такую услугу в этом банке, и вдруг банк в одностороннем порядке отказывает в обслуживании своему клиенту. Это, на мой взгляд, можно трактовать как ограничение прав потребителей... Вот когда у нас будут выпущены мероприятия законодательного характера или хотя бы рекомендательного со стороны ЦБ, вот тогда на это можно будет обратить внимание», — добавил специалист.

Ранее РИА Новости сообщало, что в России 12 крупных банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы.

Так, принимать наличные доллары и евро через банкоматы прекратил Юникредитбанк. Такой возможности также лишились клиенты «Открытия», Московского кредитного банка, Совкомбанка, Россельхозбанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Росбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Сбербанка и Райффайзенбанка.

В финансовых учреждениях напомнили, что валютные счета при этом можно пополнить в отделениях.