Собянин сообщил о планах запустить в московских парках пять бассейнов с подогревом
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«Пять бассейнов запускаем в парках в ближайшее время, плюс департамент ЖКХ запускает в следующем году около 10 таких бассейнов», — цитирует его РИА Новости.
По словам мэра Москвы, постепенно столицу планируется превратить в город-курорт и «переплюнуть Сочи».
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв ранее рассказал, что в столичном районе Печатники создадут единое рекреационное пространство вдоль Москвы-реки.
В районе Южного порта протяжённость набережной составляет 2,5 км, и ещё два км проходят вдоль парка «Печатники».