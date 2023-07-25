Собянин сообщил о планах запустить в московских парках пять бассейнов с подогревом

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск пяти бассейнов с подогревом в столичных парках в ближайшее время.

«Пять бассейнов запускаем в парках в ближайшее время, плюс департамент ЖКХ запускает в следующем году около 10 таких бассейнов», — цитирует его РИА Новости.

По словам мэра Москвы, постепенно столицу планируется превратить в город-курорт и «переплюнуть Сочи».

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв ранее рассказал, что в столичном районе Печатники создадут единое рекреационное пространство вдоль Москвы-реки.

В районе Южного порта протяжённость набережной составляет 2,5 км, и ещё два км проходят вдоль парка «Печатники».