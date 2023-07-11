В районе Южного порта создадут пространство для отдыха у Москвы-реки

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что в столичном районе Печатники создадут единое рекреационное пространство вдоль Москвы-реки.

По его словам, там появятся причал, яхт-клуб, плавающий бассейн, рестораны и беговые дорожки, передаёт телеканал «360».

Бочкарёв уточнил, что в столице проводят масштабное благоустройство набережных, преобразуя их в единый маршрут.

В районе Южного порта протяжённость набережной составляет 2,5 км, и ещё два км проходят вдоль парка «Печатники».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.