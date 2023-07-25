Чернышенко дал старт пятому образовательному заезду арт-кластера «Таврида»
- РИА Новости
- © Фотохост Конгресса молодых учёных
Он отметил, что одной из национальных целей развития, обозначенных президентом России Владимиром Путиным, является создание возможностей для самореализации и развития талантов.
«Творчество — один из самых ярких способов самовыражения и формирования гармонично развитой личности. Получается, что каждый из вас вносит свой вклад в это важное общее дело, являясь непосредственным участником процесса», — сказал он.
Чернышенко также рассказал участникам о возможностях в сферах образования, культуры, спорта, туризма, науки и технологий и ответил на вопросы.
В рамках программы нового образовательного заезда молодёжь разберётся, как искусство влияет на науку и наоборот. Будут работать пять арт-школ по разным направлениям: документальное кино и медиапроекты, предметный дизайн, современное изобразительное искусство, наука и технологии, школа экологии.
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