RT проведёт школу документального кино и медиапроектов на платформе «Таврида.АРТ» в Крыму

В Крыму с 25 по 30 июля состоится новый образовательный заезд арт-кластера «Таврида» — «Наука как искусство», в рамках программы участники детально разберутся, как искусство влияет на науку и наоборот.

В рамках образовательного заезда будут работать пять арт-школ по разным направлениям: документальное кино и медиапроекты; предметный дизайн; современное изобразительное искусство; наука и технологии; школа экологии.

Участники каждой из арт-школ разработают научно-просветительские проекты, используя творческий подход. Например, участники арт-школы документального кино и медиапроектов узнают от ведущих специалистов телеканала RT о секретах создания визуального контента, от стримов до фильмов.

Во время мероприятий начинающие журналисты и блогеры смогут пройти путь от выбора темы до защиты продукта, а продюсеры, редакторы, режиссёры и корреспонденты RT расскажут им о том, как правильно продвигать свой продукт и выстраивать контент-стратегию.