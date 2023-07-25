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RT проведёт школу документального кино и медиапроектов на платформе «Таврида.АРТ» в Крыму

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В Крыму с 25 по 30 июля состоится новый образовательный заезд арт-кластера «Таврида» — «Наука как искусство», в рамках программы участники детально разберутся, как искусство влияет на науку и наоборот.
RT проведёт школу документального кино и медиапроектов на платформе «Таврида.АРТ» в Крыму
  • © RT

В рамках образовательного заезда будут работать пять арт-школ по разным направлениям: документальное кино и медиапроекты; предметный дизайн; современное изобразительное искусство; наука и технологии; школа экологии.

Участники каждой из арт-школ разработают научно-просветительские проекты, используя творческий подход. Например, участники арт-школы документального кино и медиапроектов узнают от ведущих специалистов телеканала RT о секретах создания визуального контента, от стримов до фильмов.

Во время мероприятий начинающие журналисты и блогеры смогут пройти путь от выбора темы до защиты продукта, а продюсеры, редакторы, режиссёры и корреспонденты RT расскажут им о том, как правильно продвигать свой продукт и выстраивать контент-стратегию.

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