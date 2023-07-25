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В Альянсе турагентств назвали Турцию и Кипр самыми безопасными направлениями для россиян

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Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал о самых безопасных направлениях для отечественных туристов.
В Альянсе турагентств назвали Турцию и Кипр самыми безопасными направлениями для россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Sugrue

В беседе с НСН он выразил мнение, что это Турция, Кипр, Мальдивы и ОАЭ.

«Что касается Турции, там отдыхают 5—6 млн россиян ежегодно. Я не помню, чтобы там были какие-то нападения или грабежи. В любой стране нужно придерживаться определённых правил безопасности», — сказал Мкртчян.

По его словам, не стоит ехать, например, в Зимбабве и Конго. Он напомнил, что нападения на туристов были в Тунисе.

Ранее сообщалось, что около трети россиян опасаются путешествовать в другие страны из-за нового вируса.

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