Комиссия Совфеда попросила ОБСЕ осудить действия Украины и США на фоне удара по военкорам
- РИА Новости
«Считаю необходимым, чтобы ОБСЕ... защищающая в том числе права журналистов, выразила своё возмущение и неприятие действий властей Украины и Соединённых Штатов Америки», — приводит ТАСС текст документа, направленного от имени главы комиссии Алексея Пушкова.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.
Он был посмертно награждён ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Журавлёва похоронят в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге с воинскими почестями.