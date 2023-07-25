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Комиссия Совфеда попросила ОБСЕ осудить действия Украины и США на фоне удара по военкорам

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Комиссия Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ в официальном обращении на имя генсека ОБСЕ Хельги Шмид попросила выразить «неприятие действий» властей Украины и США на фоне атаки на военкоров в Запорожской области.
Комиссия Совфеда попросила ОБСЕ осудить действия Украины и США на фоне удара по военкорам
  • РИА Новости

«Считаю необходимым, чтобы ОБСЕ... защищающая в том числе права журналистов, выразила своё возмущение и неприятие действий властей Украины и Соединённых Штатов Америки», — приводит ТАСС текст документа, направленного от имени главы комиссии Алексея Пушкова.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.

Он был посмертно награждён ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Журавлёва похоронят в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге с воинскими почестями.

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