Военный корреспондент РИА Новости Журавлёв посмертно награждён медалью СК России
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Военный корреспондент посмертно награждён ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
«Медаль Следственного комитета будет вручена семье Ростислава Журавлёва в Екатеринбурге», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Военный корреспондент Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.
Его похоронят в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге с воинскими почестями.