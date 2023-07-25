Военный корреспондент РИА Новости Журавлёв посмертно награждён медалью СК России

Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении погибшего журналиста РИА Новости Ростислава Журавлёва.

Военный корреспондент посмертно награждён ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

«Медаль Следственного комитета будет вручена семье Ростислава Журавлёва в Екатеринбурге», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Военный корреспондент Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.

Его похоронят в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге с воинскими почестями.