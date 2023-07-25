Гостям Московского урбанфорума расскажут о подготовке собак-спасателей
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сайт форума.
В частности, посетители узнают о подборе, воспитании и подготовке животных.
Кинологическая группа входит в состав аварийно-спасательного отряда №6. Там готовят собак разных пород, в том числе лабрадоров и баварских гончих.
Кроме того, в рамках форума можно будет принять участие в интерактивной игре «Генератор долголетия», передаёт «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства. Игра будет работать на основе технологии дополненной реальности.
Ранее сообщалось, что на Московском урбанистическом форуме представят интерактивный «Офис будущего».