Гостям Московского урбанфорума расскажут о подготовке собак-спасателей

Кинологи столичного Пожарно-спасательного центра примут участие в Московском урбанистическом форуме в «Лужниках». Они расскажут о подготовке служебных собак.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сайт форума.

В частности, посетители узнают о подборе, воспитании и подготовке животных.

Кинологическая группа входит в состав аварийно-спасательного отряда №6. Там готовят собак разных пород, в том числе лабрадоров и баварских гончих.

Кроме того, в рамках форума можно будет принять участие в интерактивной игре «Генератор долголетия», передаёт «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства. Игра будет работать на основе технологии дополненной реальности.

Ранее сообщалось, что на Московском урбанистическом форуме представят интерактивный «Офис будущего».