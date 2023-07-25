На Московском урбанистическом форуме представят интерактивный «Офис будущего»
Об этом сообщает НСН.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в «Офисе будущего» можно будет узнать о городских сервисах для эффективного трудоустройства.
«Консультанты службы занятости подробно расскажут об универсальных компетенциях будущего, которые необходимы специалистам любых сфер», — отметила вице-мэр.
Так, в медиазоне «офиса» можно будет узнать о новых профессиях из ключевых отраслей экономики — промышленности, ИТ, креативной индустрии и предпринимательства и ЖКХ.
Ранее радио «Комсомольская правда» передавало, что на выставке «Иннопром» представили турбины, способные вырабатывать электричество из отходов предприятия.