Узнать больше

В Баренцевом море село на мель научное судно «Михаил Сомов»

Короткая ссылка
Экспедиционное судно «Михаил Сомов» с 91 человеком на борту село на мель у архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. Угрозы затопления нет.
В Баренцевом море село на мель научное судно «Михаил Сомов»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС по Архангельской области.

«Поступило сообщение, что экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель в Баренцевом море между Комсомольскими островами и Землёй Вильчека... Угрозы затопления нет, разлива топлива тоже нет», — уточнили в ведомстве.

На данный момент экипаж осматривает судно на наличие повреждений.

Ранее губернатор области Александр Цыбульский в своём Telegram-канале сообщал, что 4 июля судно отправилось в арктическое путешествие на 33 дня.

Кроме того, в ноябре 2021 года «Михаил Сомов» и ещё 5 кораблей застряли во льдах в районе Новосибирских островов и пролива Вилькицкого (восточная ветка Северного Морского пути. — RT).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить