В Баренцевом море село на мель научное судно «Михаил Сомов»

Экспедиционное судно «Михаил Сомов» с 91 человеком на борту село на мель у архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. Угрозы затопления нет.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС по Архангельской области.

«Поступило сообщение, что экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель в Баренцевом море между Комсомольскими островами и Землёй Вильчека... Угрозы затопления нет, разлива топлива тоже нет», — уточнили в ведомстве.

На данный момент экипаж осматривает судно на наличие повреждений.

Ранее губернатор области Александр Цыбульский в своём Telegram-канале сообщал, что 4 июля судно отправилось в арктическое путешествие на 33 дня.

Кроме того, в ноябре 2021 года «Михаил Сомов» и ещё 5 кораблей застряли во льдах в районе Новосибирских островов и пролива Вилькицкого (восточная ветка Северного Морского пути. — RT).