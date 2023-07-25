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СК России ещё не установил всех фигурантов дела об аварии в ТЦ «Времена года» в Москве

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Следственный комитет ещё не установил всех фигурантов дела о прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве.
СК России ещё не установил всех фигурантов дела об аварии в ТЦ «Времена года» в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте инженера обслуживающей торговый центр компании Евгения Боткина.

«Боткин (Евгений, инженер. — RT) обвиняется в тяжком преступлении. Он знает анкетные данные свидетелей по делу. Кроме того, ещё не все возможные подозреваемые по делу установлены, в деле есть неустановленные лица», — заявил следователь.

Ранее следствие потребовало арестовать главного инженера компании, обсуживающей московский торговый центр «Времена года», в котором погибли четыре человека из-за прорыва трубы с кипятком.

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