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С начала 2023 года в ЦАО Москвы продан 121 апартамент

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Аналитики компании VSN Realty сообщили, что за первые шесть месяцев 2023 года вырос спрос на 21% на апартаменты в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. С начала 2023 года был куплен 121 апартамент.
С начала 2023 года в ЦАО Москвы продан 121 апартамент
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что апартаменты были классов «бизнес», «премиум» и «элит». Самая низкая цена за лот 22,6 кв. м составила 12,7 млн рублей, самая высокая за лот 330 кв. м — до 938 млн рублей.

«Апартаменты в границах ЦАО интересны преимущественно тем, кто покупает второй и более объект недвижимости или инвестирует свободные средства», — отметила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Ранее заместитель директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова рассказала, что в российских городах из-за резко возросшего спроса на жильё арендные ставки начали расти. 

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