В крупных городах России прогнозируют рост стоимости аренды жилья до 10% к осени

Заместитель директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова рассказала, что в российских городах из-за резко возросшего спроса на жильё арендные ставки начали расти.

Спрос на арендное жильё в крупных городах начал активно расти уже с конца июня, сообщила она в беседе с URA.RU.

По её словам, спешат арендовать недвижимость те, кто столкнулся с нехваткой предложений прошлой осенью. В основном это студенты.

Хлыстова отметила, что при сохранении роста спроса в условиях ограниченности предложения, к осени средние ставки аренды могут вырасти сезонно на 8—10%.

Ранее заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова рассказала, что в Москве ожидается сезонный рост цен на аренду жилья.