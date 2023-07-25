В крупных городах России прогнозируют рост стоимости аренды жилья до 10% к осени
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Спрос на арендное жильё в крупных городах начал активно расти уже с конца июня, сообщила она в беседе с URA.RU.
По её словам, спешат арендовать недвижимость те, кто столкнулся с нехваткой предложений прошлой осенью. В основном это студенты.
Хлыстова отметила, что при сохранении роста спроса в условиях ограниченности предложения, к осени средние ставки аренды могут вырасти сезонно на 8—10%.
Ранее заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова рассказала, что в Москве ожидается сезонный рост цен на аренду жилья.