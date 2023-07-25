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В крупных городах России прогнозируют рост стоимости аренды жилья до 10% к осени

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Заместитель директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова рассказала, что в российских городах из-за резко возросшего спроса на жильё арендные ставки начали расти.
В крупных городах России прогнозируют рост стоимости аренды жилья до 10% к осени
  • Gettyimages.ru
  • © Maremagnum

Спрос на арендное жильё в крупных городах начал активно расти уже с конца июня, сообщила она в беседе с URA.RU.

По её словам, спешат арендовать недвижимость те, кто столкнулся с нехваткой предложений прошлой осенью. В основном это студенты.

Хлыстова отметила, что при сохранении роста спроса в условиях ограниченности предложения, к осени средние ставки аренды могут вырасти сезонно на 8—10%.

Ранее заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова рассказала, что в Москве ожидается сезонный рост цен на аренду жилья.

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