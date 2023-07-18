Узнать больше

Специалист в сфере недвижимости Полякова: в Москве ожидается сезонный рост цен на аренду жилья

Короткая ссылка
Заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова рассказала, что на столичном рынке арендного жилья образовался перекос.
Специалист в сфере недвижимости Полякова: в Москве ожидается сезонный рост цен на аренду жилья
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

В Москве наниматели в массовом сегменте интересуются только объектами экономкласса, а квартиры категории комфорт остаются без внимания, сообщила она в беседе с Life.ru.

Поэтому дешёвых квартир не хватает — спрос в два раза выше предложения, а лотов комфорткласса в три раза больше, чем потенциальных арендаторов, отметила Полякова.

По её словам, есть вероятность, что в текущем году высокий сезон откроется чуть раньше — уже в конце июля, и собственники поднимут стоимость найма в среднем на 5—10%.

«Но, как правило, это длится недолго — уже к зиме цены возвращаются на 5—10% назад», — заключила Полякова.

Ранее progorod43 информировал, что в Кирове выросла стоимость аренды двухкомнатных и трёхкомнатных квартир.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить