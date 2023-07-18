Специалист в сфере недвижимости Полякова: в Москве ожидается сезонный рост цен на аренду жилья

Заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова рассказала, что на столичном рынке арендного жилья образовался перекос.

В Москве наниматели в массовом сегменте интересуются только объектами экономкласса, а квартиры категории комфорт остаются без внимания, сообщила она в беседе с Life.ru.

Поэтому дешёвых квартир не хватает — спрос в два раза выше предложения, а лотов комфорткласса в три раза больше, чем потенциальных арендаторов, отметила Полякова.

По её словам, есть вероятность, что в текущем году высокий сезон откроется чуть раньше — уже в конце июля, и собственники поднимут стоимость найма в среднем на 5—10%.

«Но, как правило, это длится недолго — уже к зиме цены возвращаются на 5—10% назад», — заключила Полякова.

Ранее progorod43 информировал, что в Кирове выросла стоимость аренды двухкомнатных и трёхкомнатных квартир.