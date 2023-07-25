Врач Токарев посоветовал не переутомляться накануне магнитной бури
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«Накануне магнитной бури не переутомляйтесь, обязательно погуляйте, ешьте лёгкую пищу, не курите, исключите алкоголь. Желательно хорошо выспаться и сделать лёгкую утреннюю гимнастику», — заявил он в беседе с «Ямал 1».
По словам эксперта, важно не забывать принимать назначенные лекарства.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.