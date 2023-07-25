Врач Токарев посоветовал не переутомляться накануне магнитной бури

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев рассказал, как сохранить здоровье во время магнитной бури.

«Накануне магнитной бури не переутомляйтесь, обязательно погуляйте, ешьте лёгкую пищу, не курите, исключите алкоголь. Желательно хорошо выспаться и сделать лёгкую утреннюю гимнастику», — заявил он в беседе с «Ямал 1».

По словам эксперта, важно не забывать принимать назначенные лекарства.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.